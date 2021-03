Carte da cucina – “Arrivano gli Americani. I cibi nuovi del Dopoguerra”

Quarto incontro online per il ciclo “Carte da cucina”, organizzato dall’ufficio Attività Socio-ricreative del Comune di Piacenza per la Terza Età, con il contributo dell’Archivio di Stato.

Il titolo dell’incontro, affidato alla dottoressa Sara Fava dell’Archivio di Stato, appassionata di storia del Novecento ed esperta dell’argomento, è “Arrivano gli Americani. I cibi nuovi del Dopoguerra”. Ancora una volta il cibo darà sapore alla storia, in questo caso con riferimento alla Seconda Guerra Mondiale in un’Italia post-bellica, pronta a ripartire grazie anche agli aiuti giunti dall’America, da dove provengono anche alimenti nuovi e mai visti prima nel nostro Paese: dal chewing-gum alla cioccolata, ai tanti prodotti liofilizzati.

Non si parlerà, tuttavia, solo di cibi made in Usa, ma, in una visione più ampia, di quella che fu l’attuazione, esattamente 73 anni fa, del Piano Marshall localizzato nel piacentino con gli interventi riguardanti i ricoveri, gli anziani e le famiglie. La videoconferenza, che avrà la durata di circa un’ora, può essere seguita attraverso computer, tablet e cellulari, collegandosi alla piattaforma Google Meet a partire dalle ore 9.30.

Gli utenti abituali delle iniziative riceveranno via e-mail o Whatsapp l’indirizzo della videoconferenza e potranno seguire l’incontro cliccando semplicemente sul link indicato. Chi volesse aggiungersi, può compilare il modulo online all’indirizzo https://cutt.ly/cartecucina4. Per informazioni si può contattare l’ufficio Attività Socio-Ricreative al numero 0523.492724.