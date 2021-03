Carte da cucina – “L’alimentazione dei soldati nella Grande Guerra”

Il cibo “in trincea” sarà al centro del terzo appuntamento, in programma giovedì 25 marzo, inserito nel ciclo di videoconferenze intitolato “Carte da cucina”, organizzato dall’ufficio Attività socio-ricreative del Comune di Piacenza per la terza età, con il contributo dell’Archivio di Stato.

Il titolo dell’incontro è “L’alimentazione dei soldati nella Grande Guerra”. Continua così l’interessante viaggio che intreccia il cibo al cinema, alla cultura, all’attualità e, questa volta, alla storia, riportandoci al primo conflitto mondiale del 1914-1918. Sarà il tenente colonnello Massimo Moreni del Genio Pontieri a tenere la lezione sull’alimentazione dei soldati, arruolati nella Grande Guerra, i quali videro nelle razioni quotidiane a loro destinate l’avvento della scatoletta di carne e della galletta in sostituzione del pane. Un evento drammatico quello della Prima Guerra Mondiale che per l’estensione delle operazioni militari, i milioni di soldati sul campo e la sua durata ha punteggiato la nostra storia. In molti, inoltre, sottovalutarono il ruolo fondamentale che ebbe il cibo nel decidere le sorti del conflitto.

La videoconferenza, che avrà la durata di circa un’ora, può essere seguita attraverso computer, tablet e cellulari, collegandosi alla piattaforma Google Meet a partire dalle ore 9.30. Gli utenti abituali dell’ufficio riceveranno via e-mail o whatsapp l’indirizzo della videoconferenza e potranno seguire l’incontro cliccando semplicemente sul link indicato. Chi volesse aggiungersi, può compilare il modulo online all’indirizzo https://cutt.ly/cartecucina3

Per informazioni si può contattare l’ufficio Attività socio-ricreative al numero 0523.492724.