Carte da cucina – “Libri per mangiare. Storia della cucina nelle pubblicazioni piacentine”

E’ in calendario giovedì 18 marzo alle 9.30, il secondo appuntamento online con il ciclo di conferenze “Carte da cucina”, dedicato al cibo in tutte le sue espressioni, organizzato dall’Ufficio Attività Socio-Ricreative del Comune di Piacenza per la terza età, con il contributo dell’Archivio di Stato.

Il titolo dell’incontro è “Libri per mangiare. Storia della cucina nelle pubblicazioni piacentine”: sarà la dottoressa Anselmi dell’Archivio di Stato a rispondere alle curiosità dei partecipanti sul mondo dei fornelli. Se, nel corso della prima videoconferenza, il giornalista Enzo Latronico aveva intrecciato l’argomento del cibo al cinema, questa volta protagonisti sono i libri, con particolare attenzione alle pubblicazioni locali che trattano, dalla genesi ai giorni nostri, di un tema di universale interesse come la buona cucina e le sue eccellenze.

La videoconferenza, che avrà la durata di circa un’ora, può essere seguita attraverso computer, tablet e smartphone, collegandosi alla piattaforma Google Meet a partire dalle ore 9.30. Gli utenti abituali dell’Ufficio riceveranno via E-mail o Whatsapp l’indirizzo cui connettersi e potranno seguire l’incontro cliccando semplicemente sul link indicato. Chi volesse aggiungersi può compilare il modulo al link https://cutt.ly/cartecucina2.

Per ulteriori informazioni si può contattare l’ufficio Attività Socio-Ricreative al numero 0523.492724.