Castell’Arquato – “Calici di Stelle”

Il 10 agosto Castell’Arquato, aderendo al circuito turistico delle “Città del Vino”, partecipa all’evento “Calici di Stelle”, promosso dall’associazione a livello nazionale grazie al Movimento Turismo del Vino.

“Quest’anno – spiegano dall’Ufficio turistico – non sarà possibile prevedere la consueta parte di degustazione in piazza, ma nel rispetto delle norme di sicurezza e con un accesso a numero limitato, non vogliamo rinunciare a un evento importante per gli amanti del vino”.

Il primo appuntamento è alle 17.30 di lunedì 10 agosto , con un breve trekking tra i vigneti fino a raggiungere un’azienda vitivinicola situata in posizione panoramica, dove sarà possibile degustare i vini prodotti e passeggiare tra i vigneti. La durata complessiva è di circa due ore.

Il secondo appuntamento è alle 21.00 di lunedì 10 agosto con una passeggiata guidata tra le vie del borgo; un percorso ad anello tra edifici storici e vicoli deliziosi che terminerà all’antico Ospitale di Santo Spirito, oggi sede del Museo Geologico G.Cortesi. Dopo una breve visita, dove si potrà venire a conoscenza delle forme di vita che popolavano l’area del Golfo delle Balene due milioni e mezzo di anni fa, la serata si concluderà con un brindisi a base di vini piacentini sulla terrazza del museo, affacciata ai tetti del borgo. La durata complessiva è di circa un’ora e trenta minuti. Presso l’Enoteca Comunale degustazione di varie tipologie di Monterosso Val d’Arda DOC.

Ttekking del Vino (ore 17.30) e degustazione in cantina: € 16,00

Visita guidata al Borgo di Castell’Arquato, al Museo Geologico e degustazione vino (ore 21.30): € 15,00 a persona.

Per entrambe le attività il punto di incontro è l’Ufficio Turistico di Castell’Arquato, in piazza Municipio.

Prenotazione obbligatoria entro domenica 9 agosto.

“Le attività – informa l’Ufficio turistico – si svolgeranno al raggiungimento del numero minimo di 8 persone e per un massimo di 20 persone.

I partecipanti dovranno avere con sé la mascherina (da usare solo al momento del ritrovo e in alcuni punti, a discrezione della guida, dove non sarà possibile mantenere la distanza interpersonale minima). Consigliamo gel igienizzante da tenere in borsa, anche se sarà a disposizione in ufficio turistico al momento della partenza e al ritorno. Gli organizzatori si riservano di annullare o rimandare l’evento in caso di maltempo. In caso di maltempo o mancato raggiungimento del quorum, i partecipanti verranno anticipatamente avvisati”.

Info e prenotazioni: IAT Castell’Arquato Tel: 0523 803215, mail: iatcastellarquato@gmail.com

www.castellarquatoturismo.it