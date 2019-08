Cattedrale di Piacenza – “Piacenza illuminata”

In occasione del Ferragosto e dei giorni appena successivi una serie di iniziative e aperture straordinarie garantiranno la possibilità a chi rimane in città e ai turisti di apprezzare le bellezze del patrimonio storico artistico della Cattedrale di Piacenza.

Il 15 Agosto in occasione dei festeggiamenti dell’Assunta si terrà una speciale visita guidata del ciclo «Piacenza da Scoprire» in versione serale, “Piacenza illuminata”: uno speciale viaggio alla scoperta dei graffiti più datati (firme e disegni ormai storicizzati) sul

tamburo della cupola della cattedrale.

Partenza alle ore 21.

Sarà possibile portare torce per illuminare i dettagli: i particolari risulteranno ancora più interessanti.

“Piacenza illuminata” e la rassegna «Piacenza da Scoprire» nascono dalla collaborazione tra la società Cool Tour e Kronos – Museo della Cattedrale di Piacenza.

Il ritrovo per la visita guidata è presso il Museo Kronos (via Prevostura 7, dietro il Duomo di Piacenza) alle ore 20 e 45 del 15 agosto per compilare una semplice scheda di partecipazione e pagare la quota: 8 € per il biglietto intero, 6 € per il ridotto (possessori biglietto Museo Kronos – Salita alla Cupola della Cattedrale di Piacenza e Museo Collezione Mazzolini e Museo dell’Abbazia di Bobbio).