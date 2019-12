MARCO SOLZI – “C’è una crepa in ogni cosa ed è da lì che entra la luce”

A cura di Susanna Gualazzini

Galleria Biffi Arte

8 dicembre – 19 gennaio 2020, inaugurazione domenica 8 dicembre ore 17

Da sempre attento alle avanguardie artistiche e alle esperienze dell’arte americana degli anni ’50 e ’60, Marco Solzi inizia la propria ricerca a partire dagli anni ’80, muovendosi nell’ambito della pittura astratta e informale. L’approccio sperimentale, soprattutto nell’uso del colore, si affina progressivamente fino a condurlo, all’inizio degli anni Duemila, a una svolta radicale. Raccogliendo l’eredità e la memoria dell’azienda familiare, Marco Solzi intercetta nel tema del chandelier un seducente elemento di ispirazione. Vestigia del passato, testimonianza di un gusto remoto e di tempi lontani, il chandelier diventa icona prediletta nella ricerca dell’artista cremonese.

Portatore della memoria di spazi sontuosi, il chandelier si spoglia di sè per farsi “archetipo della luce”, sinopia luminosa di una luce che sa di trascendenza. Sagoma evanescente, imprigiona tracce di luce e di ombra, che restituisce su superfici di colore screpolato, a tratti doloroso. Ed è proprio negli interstizi del colore molto del lavoro di Solzi: distribuiti a strati sovrapposti, i pigmenti rendono la tela, rigorosamente di iuta, uno spazio materico pronto a sfaldarsi in mille lame di bagliore. Perché “C’è una crepa in ogni cosa ed è da lì che entra la luce” (L. Cohen).