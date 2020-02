Anche se, col suo Parco delle Fiabe e un panorama incantevole sulle colline piacentine, è tutt’altro che inquietante, in alcuni momenti dell’anno il Castello di Gropparello si diverte a giocare con la fama misterica e oscura che da sempre circonda i manieri. Specie quelli dalle origini antiche e con sale che sembrano fatte per nascondere segreti.

Sabato 29 febbraio 2020, non a caso nel giorno che certifica la ricorrenza dell’anno bisesto, tradizionalmente funesto, il cancello dell’immenso parco della rocca si spalanca alle 19, aprendo idealmente le porte di una dimensione arcaica e intrigante, attraversata pericolosamente dall’invidia e dall’avidità. A chi si avventura verso la tavola, il generoso banchetto potrebbe sembrare un’ovvia dimostrazione di opulenza connaturata ai ricevimenti in grande stile. E, in effetti, tutto fa pensare che i signori vogliano vantarsi della propria ricchezza con i nobili giunti a corte, invitati a contemplare i fasti e i possedimenti di un castello imponente e maestoso. Nelle antiche cucine, però, nonostante il calore trasmesso dal fuoco che scoppietta nel camino, è percepibile la gelida tensione tra ombre oscure. Il gutturnio nei calici non basta a sciogliere la sensazione sinistra dell’imminente crimine…

È la Cena con Delitto al Castello di Gropparello, dedicata agli amanti del brivido in costume medievale e della buona tavola, per l’occasione degnamente rappresentata da un menu esuberante, composto da Tagliere di salumi piacentini dei F.lli Savi, Tagliere di gorgonzola Sangiorgio affinato al Malvasia, Primo Sale, Ricotta piacentina Valcolatte con miele di Castagno dell’Agriturismo Gli Aromi del Parco, Gnocco fritto piacentino, Pissarei e Fasò tradizionali, Risotto allo chardonnay, scamorza e rosmarino dell’orto, Coppa arrostita a bassa temperatura con patate novelle e, per finire, Torta Cioccolatina tiepida con gelato fiordilatte.

La serata è proposta al prezzo di 160 euro a coppia, comprensivo di Visita animata e Aperitivo al Castello, Cena nella Taverna (acqua, vino e caffè inclusi), Animazione a tema, con uso di un costume per chi ne fosse sprovvisto.