Centenario Ponzini Arredamenti – “Come arredare con il verde”

Il prossimo appuntamento della rassegna culturale proposta dalla storica azienda piacentina Ponzini Arredamenti è fissato per domenica 1 dicembre alle ore 18 presso lo showroom Carlo Ponzini (Via Genova 25) con l’evento “Come arredare con il verde la tua casa o il tuo spazio di lavoro ”.

Verranno approfondite le nuove tendenze di oggi, dall’ arredamento all’architettura, relative all’inserimento dei cosiddetti “giardini verticali”. Ne parleranno Enrico Bertonazzi dottore in architettura e il paesaggista Mauro Cattadori. Per l’occasione sarà allestito un evento collaterale intitolato le “Tavole di Natale” , allestite da Angiola Riccò e Elena Prati. Lo showroom di Via Genova inoltre ospiterà per tutta la durata della rassegna un’esposizione permanente: una mostra, dedicata ai cento anni dell’azienda in rapporto al design di questo secolo, con percorsi suggestivi in tre tipologie di casa, “Minimalista”, “Contemporanea” e “Classica”.