Alberto Urso al Centro Commerciale Gotico

Domenica 23 giugno, ore 17, nella piazzetta del Centro Commerciale Gotico di Piacenza sarà ospite Alberto Urso, vincitore di “Amici” 2019.

Alberto Urso sarà disponibile per autografi e foto e presenterà il suo nuovo cd “Solo”.

Alberto Urso nasce a Messina il 23 Luglio 1997 e dalla più tenera età dimostra uno spiccato senso artistico musicale che si manifesta non solo nella passione per il pianoforte, per il sax e per la batteria ma soprattutto nella passione per il canto. Si è diplomato in teoria e solfeggio presso il conservatorio musicale di Messina con il massimo dei voti (10/10).

Ha studiato canto con il maestro Francesco Zingariello e con la soprano Daria Masiero, sax con il maestro Orazio Maugeri, pianoforte jazz con il maestro Francesco Pisano e batteria con il maestro Peppe Pullia. Ha conseguito la Laurea Magistrale in Canto Lirico al Conservatorio di Matera. Ha al suo attivo varie partecipazioni a concorsi pianistici e a concorsi canori.

Nel 2010 ad appena tredicenne partecipa a Ti lascio una canzone di Antonella Clerici come cantante lirico e arriva a duettare con Gianni Morandi sulle note di ‘Tu che m’hai preso il cuor’. Nel 2018 viene presentato nella scuola di Canale 5 da Stash che per primo lo sente ai casting. Nella puntata andata in onda sabato 1 dicembre porta ‘O sole mio’ e conquista subito un banco, anzi per lui gli insegnanti decidono di aggiungere un banco in più ai 12 previsti e vince la 18° edizione di Amici.