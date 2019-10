Centro di Cultura John Wesley – Incontro “Karl Barth, il coraggio di parlare di Dio”

Sabato 26 ottobre, ore 16 e 30, presso il centro “Il Samaritano” (via P. Giordani, 12 Piacenza) si terrà l’incontro “Karl Barth, il coraggio di parlare di Dio”. L’iniziativa è organizzata dall’associazione Culturale “Centro di Cultura John Wesley” e “ha lo scopo di far conoscere e divulgare la figura e l’opera di Karl Bart, uno dei maggiori teologi Evangelici del XX°, a cinquant’anni dalla sua scomparsa”.

Ospite per l’occasione il professore Fulvio Ferrario.

FULVIO FERRARIO -Nato a Milano nel 1958, ha conseguito la Laurea in filosofia (Milano, 1980) e in teologia (Roma, 1987); quindi il Dottorato in teologia (Zurigo, 1993). Coordinatore della Commissione Consultiva per le Relazioni Ecumeniche della Tavola Valdese e del Comitato Esecutivo UCEBI. Professore invitato all’Istituto di Studi ecumenici San Bernardino di Venezia e alla Pontificia Facoltà Teologica “Marianum”. I suoi ambiti di ricerca nel campo della storia della teologia vanno da Lutero, a Barth e Bonhoeffer.

Nel campo della teologia sistematica, il rapporto fede-ragione e l’escatologia. E’ inoltre autore di una serie di studi e testi teologici tra i quali: Il principio Scritturale nella Riforma zwingliana (1522-1525), 1993. Traduzione, introduzione e note al Piccolo e Grande Catechismo di Lutero, 1998. Introduzione e note a La Cattività babilonese della chiesa, 2005. Libertà di credere, 2000. Teologia come preghiera, 2004. Per grazia soltanto 2005. Il protestantesimo contemporaneo, 2007. Sul perdono, 2008. Dio nella parola, 2008. Tra crisi e speranza. Contributi al Dialogo ecumenico, 2008. Introduzione all’ecumenismo, 2009. La teologia del Novecento, 2011. Bonhoeffer, 2014. Il futuro della Riforma, 2016. Dio era in Cristo, 2016.