Piacenza, 9 settembre – ore 21

“Che Commedia…Divina”

A cura di: Secondo Reggimento del Genio Pontieri di Piacenza a favore di Telethon

Una serata particolare quella di giovedì 9 settembre che prevede un’anteprima del tutto straordinaria, con la consegna di un riconoscimento al generale Francesco Paolo Figliuolo, Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell’emergenza Covid. Seguirà il concerto in occasione del 7° centenario della scomparsa di Dante Alighieri, “Che Commedia… Divina”, a favore di Telethon, che vedrà esibirsi Patrizia Bernelich (curatrice del progetto) al pianoforte, Luciano Cortellini alla fisarmonica, all’oboe Gaetano Galli con il Coro Consonanze di Piacenza. La voce narrante sarà di Roberto Laurenzano, con i soprani Nan Zheng Bonfanti e Dora Sorrentino e il baritono Mauro Bonfanti. Il tutto tra romanze, musica sinfonica e musica popolare.

Prendono parte al progetto oltre al Secondo Reggimento del Genio Pontieri, il Comune di Piacenza, l’Associazione artistica Coro Consonanze di Piacenza, la Società Dante Alighieri di Piacenza, il Cineclub Cattivelli di Piacenza il tutto coordinato da Patrizia Bernelich. L’ingresso è libero e le offerte saranno – come detto – a favore di Telethon.

