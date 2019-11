Domenica primo dicembre ad Agazzano si terrà ChristmasMoving, un evento organizzato da “Con noi in Valluretta” per gli amanti dello sport e dell’aria aperta.

L’appuntamento è in piazza Europa, dove saranno presenti anche i volontari dell’hospice di Borgonovo per raccogliere fondi destinati alla struttura. Per gli appassionati di mountain bike sarà possibile percorrere un tracciato di 30 km immerso nelle colline della Valluretta.

Alle 9 è previsto il ritrovo dei partecipanti, alle 9 e 30 partenza e alle ore 12 e 30 arrivo dei partecipanti e ristoro finale in locale chiuso e riscaldato presso il Ristorante Il Cervo. Verrà data la possibilità ai ciclisti di farsi una doccia calda all’interno degli spogliatoi scolastici. Nel pomeriggio terrà la seconda edizione della Marcia dei Babbi Natale con un tragitto di circa 6km nelle colline della Val Luretta. Alle ore 14 e 30 ritrovo dei partecipanti, alle 15 partenza, alle 16 e 30 arrivo dei partecipanti e ristoro finale.

Per entrare nel mood natalizio è stato riservato uno sconto speciale per chi verrà vestito o addobbato a tema. Le prevendite si possono acquistare presso l’edicola in piazza Europa ad Agazzano a partire da lunedì 25 novembre. Il giorno stesso le iscrizioni saranno aperte dalle ore 9 per le Mountain-Bike e dalle ore 14 e 30 per la marcia, la partenza è prevista mezz’ora dopo. Tutti i partecipanti alla Marcia dei Babbi Natale avranno la possibilità di vincere un viaggio organizzato in collaborazione con CoralBay.

Sarà previsto un ristoro all’arrivo per ciascuna delle due attività. Il lauto pasto comprenderà, a pranzo pasta al ragù o per vegetariano pasta al pomodoro, panettone, acqua, vino e vin brûlé. Al pomeriggio polenta e ragù o per vegetariani polenta e gorgonzola, pandoro o panettone, vino, acqua e vin brûlé

Il costo per l’iscrizione: adulti 10 €, Vestiti a tema natalizio 8€, bambini e ragazzi frequentanti le scuole: 6€ (1€ verrà devoluto in beneficenza alle Scuole di Agazzano), bambini sotto i 6 anni: gratuito