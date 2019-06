Il 17 e 18 giugno nelle multisale del Circuito UCI Cinemas arriva Christo – Walking on Water, il docufilm distribuito da I Wonder Pictures e diretto da Andrey Paounov.

Dieci anni dopo la scomparsa della moglie e partner artistica Jeanne-Claude, Christo realizza The Floating Piers, un progetto che avevano concepito insieme molti anni prima, un ponte galleggiante che univa le sponde del lago d’Iseo. Christo – Walking on Water presenta la costruzione di una delle opere d’arte più grandiose che siano mai state realizzate.

Sullo sfondo di questa epica e memorabile follia – le complesse trattative a metà fra arte e politica, le sfide ingegneristiche, le imprese logistiche, per non parlare della pura forza della natura, illustrata da panorami mozzafiato – vediamo dispiegarsi il sogno di un artista e ci avviciniamo all’uomo che lo insegue: Christo.

UCI Piacenza proietterà l’evento il 17 giugno alle 21. Il costo del biglietto è di 11 euro per l’intero e 8 euro per il ridotto. È possibile acquistare i biglietti presso le casse delle multisale aderenti tramite App gratuita di UCI Cinemas per dispositivi Apple e Android e sul sito www.ucicinemas.it.

