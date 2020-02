L’autobus ci scaricherà al Culmine di San Pietro, da qui una larga strada forestale, seguita un sentiero nel bosco, ci permetteranno di arrivare ai Piani di Artavaggio. Da qui saliremo sul Sodadura (2010 m), caratteristico per la sua forma piramidale, da cui si può godeere di un bellissimo panorama.

Il pranzo è al sacco, mentre i diversi rifugi presenti in zona, permettono di concedersi un dolce o un caffè dopo pranzo.

COSTO: 20 € – comprende trasporto, assicurazione per i soci CAI, etc…; per i non soci sovrapprezzo di € 10,00 al giorno per la quota assicurativa

TERMINE ISCRIZIONE: 20/02/2020

INFO: http://www.caipiacenza.it/escursionismo/eventi/ciaspolata-al-monte-sodadura