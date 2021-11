Cine Underground ep.#4 - \"GALAXY LORDS\"

Rassegna cinematografica di film stravaganti e indipendenti ai Giardini Sonori (Stradone Farnese 41, 29121 Piacenza). Questa serata è dedicata a “GALAXY LORDS” (USA, 2018), film di fantascienza demenziale che fa il verso al filone sci-fi e fantasy degli anni ’70: guerra infinite tra astronavi arcobaleno e robot inferociti, un signore della morte senza scrupoli e un eroe ormai stanco e sciupato che fatica ad entrare nella sua vecchia uniforme!

Il film sarà in lingua originale con sottotitoli italiani. E al termine della proiezione – per chi ha prenotato il posto in sala – una sfavillante sorpresa d’oltralpe targata 𝕯𝖆𝖕𝖕𝖊𝖗𝖙𝖚𝖙𝖙𝖔! (segui gli indizi nell’evento). INGRESSO GRATUITO. Prenotazioni aperte qui: https://tinyurl.com/ressegnacineunderground

Disponibili al BAR: Pop-corn, Birrette, Acqua e bibite

INIZIO SPETTACOLO ORE 21

ACCESSO CON MASCHERINA E GREENPASS