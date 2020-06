Cinema al Daturi 2020:   Apocalypse Now-Final Cut (versione in lingua originale)

Arena Daturi 2020

INIZIO FILM DAL 20 LUGLIO ORE 21.30 – APERTURA BIGLIETTERIA ORE 20.45

Sabato 25 Luglio, ore 21.30 – Apocalypse Now – Final Cut

Versione in lingua originale con sottotitoli in italiano. Versione restaurata in 4K da American Zoetrope in collaborazione con L’Immagine Ritrovata (Cineteca di Bologna) presso il laboratorio Roundabout a partire dal negativo camera originale. VM14. di Francis Ford Coppola con Martin Sheen, Marlon Brando, Robert Duvall, 3h 5’, USA 1979. 2 Oscar tra cui Miglior fotografia, Palma d’oro al Festival di Cannes 1979

Ingresso a 5 euro per tutti