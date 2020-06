Arena Daturi 2020

FINO AL 20 LUGLIO, INIZIO FILM ORE 21.45 – APERTURA BIGLIETTERIA ORE 21

Venerdì 17 Luglio, ore 21.45 – C’era una volta a…Hollywood

Versione in lingua originale con sottotitoli in italiano . Di Quentin Tarantino con Leonardo Di Caprio, Brad Pitt, Margot Robbie, 2h 40’, USA 2019. 3 Golden Globes, 2 Oscar tra cui Miglior attore non protagonista

Ingresso: Intero 6 euro; ridotto 5 euro