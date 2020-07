Arena Daturi 2020

INIZIO FILM DAL 20 LUGLIO ORE 21.30 – APERTURA BIGLIETTERIA ORE 20.45

Sabato 8 Agosto – Martin Eden

di Pietro Marcello con Luca Marinelli, Jessica Cressy, 2h 9’, ITA-FRA 2019

David di Donatello per la Miglior sceneggiatura non originale a Pietro Marcello e Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile a Luca Marinelli

Ingresso: Intero 6 euro; ridotto 5 euro