Cinema Corso, programmazione 22 – 28 ottobre

La programmazione del Cinema Corso Multisala di Piacenza dal 22 al 28 ottobre

“I PREDATORI”, di Pietro Castellitto – Premio Orizzonti Miglior Sceneggiatura al Festival di Venezia 2020

Giov 22/10 ore 20.45 ingresso euro 6 alle donne

Ven 23/10 ore 20.45

Sab 24/10 ore 18.30 – 21.15

Dom 25/10 ore 16 – 18 – 20.30

Lun 26/10 ore 20.45 ingresso euro 6 per tutti

Mart 27/10 ore 20.45

– – – –

“THE ROSSELLINIS” – Evento Nexo Digital

LUN 26/10 ORE 18

MART 27/10 ORE 17

MERC 28/10 ORE 17 – 20.45

Si ricorda che:

– per evitare assembramenti la cassa aprirà 45 minuti prima dell’ inizio dello spettacolo

– non sarà consentito l’accesso senza mascherina, la quale potrà essere rimossa solo ed esclusivamente per consumare cibo o bevande.

– non sarà consentito l’accesso con temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi centigradi

Gli spettatori devono rispettare il distanziamento sociale di almeno un metro. In ottemperanza alle disposizioni sul distanziamento, si invitano gli spettatori ad occupare i posti in sala a loro designati (ai gruppi familiari, conviventi, congiunti è consentito sedere accanto. Ogni responsabilità relativa all’occupazione dei posti in coppia è individuale)