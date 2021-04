Cinema Corso, programmazione 29 aprile-5 maggio

La programmazione del Cinema Corso Multisala di Piacenza dal 26 al 28 aprile

“MINARI” di Lee Isaac Chung

Candidato a 6 Premi Oscar tra cui Miglior Film e Miglior Regia.

Vincitore del Golden Globes 2021 come Miglior Film Straniero

GIOV 29/4 ORE 19.20 – Ingresso euro 5 alle donne

VEN 30/4 ORE 19.20

SAB 1/5 ORE 16.30-19.20

DOM 2/5 ORE 16.30-19.20

LUN 3/5 ORE 19.20 – Ingresso euro 5 per tutti

MART 4/5 ORE 19.20

MERC 5/5 ORE 19.20

Durata film: H 1,55

– – – –

E’ possibile prenotare i biglietti via sms o whatsapp al 3398705124. La cassa aprirà alle ore 18.30. Il film terminerà alle ore 21.20 per consentire il rientro al domicilio in sicurezza. Non sarà consentito l’accesso senza mascherina che deve essere almeno di tipo chirurgico, non sono ammesse quelle di comunità. Non sarà consentito l’accesso con temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi centigradi.