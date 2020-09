Cinema Jolly, programmazione 1 – 7 ottobre

La programmazione del cinema Jolly 2 di San Nicolò (Piacenza) dall’1 al 7 ottobre 2020

Giovedì 1 Ottobre, ore 21,30: IL PROCESSO AI CHICAGO 7 – The Trial of the Chicago 7 (In lingua Originale Sottotitolato)

Venerdì 2 ottobre, ore 21,30: IL PROCESSO AI CHICAGO 7 – The Trial of the Chicago 7 (In lingua Originale Sottotitolato)

Sabato 3 Ottobre

Ore 19: NON CONOSCI PAPICHA

Ore 21,30: IL PROCESSO AI CHICAGO 7 – The Trial of the Chicago 7 (In lingua Originale Sottotitolato)

Domenica 4 ottobre

Ore 16 – 18,30: NON CONOSCI PAPICHA

Ore 21: IL PROCESSO AI CHICAGO 7 – The Trial of the Chicago 7 (In lingua Originale Sottotitolato)

Lunedì 5 ottobre, ore 21,30: Rassegna ‘Il Cinema Ritrovato’ THE ELEPHANT MAN (di David Lynch)

Martedì 6 Ottobre, ore 21,30: IL PROCESSO AI CHICAGO 7 – The Trial of the Chicago 7 (In lingua Originale Sottotitolato)

Mercoledì 7 Ottobre, ore 21,30: Rassegna PARASITE (di Bong Joon Hoo)