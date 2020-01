Cinema Jolly, programmazione 16 – 22 gennaio

La programmazione del cinema Jolly 2 di San Nicolò (Piacenza) dal 16 al 22 gennaio 2020

Giovedì 16 Gennaio, ore 21,30: SORRY WE MISSED YOU (di Ken Loach)

Venerdì 17 Gennaio, ore 21,30: SORRY WE MISSED YOU (di Ken Loach)

Sabato 18 Gennaio

Ore 15,30: FROZEN 2 – IL SEGRETO DI ARENDELLE

Ore 17,50 – 21,30: THE FAREWELL – UNA BUGIA BUONA (di Lulu Wang)

Ore 19,40: SORRY WE MISSED YOU (di Ken Loach)

Domenica 19 Gennaio

Ore 15: FROZEN 2 – IL SEGRETO DI ARENDELLE

Ore 16,50 – 20,30: THE FAREWELL – UNA BUGIA BUONA (di Lulu Wang)

Ore 18,40: SORRY WE MISSED YOU (di Ken Loach)

Lunedì 20 Gennaio, ore 21,30 – Rassegna ‘Il Cinema Ritrovato’: AMARCORD (di Federico Fellini)

Martedì 21 Gennaio, ore 21,30: THE FAREWELL – UNA BUGIA BUONA (di Lulu Wang)

Mercoledì 22 Gennaio, ore 21,30 – Rassegna: “L’UFFICIALE E LA SPIA” (di Roman Polanski)