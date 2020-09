Cinema Jolly, programmazione 24 – 30 settembre

La programmazione del cinema Jolly 2 di San Nicolò (Piacenza) dal 24 al 30 settembre 2020

Giovedì 24 Settembre, ore 21,30: IL MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE

Venerdì 25 Settembre, ore 21,30: IL MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE

Sabato 26 Settembre, ore 18,30 – 21,30: IL MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE

Domenica 27 Settembre, ore 17,30 – 20,30: IL MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE

Lunedì 28 Settembre, ore 21,30: Film-Evento LA VITA NASCOSTA-HIDDEN LIFE (di Terence Malick)

Martedì 29 Settembre, ore 21,30: IL MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE

Mercoledì 30 Settembre, ore 21,30: Anteprima IL PROCESSO AI CHICAGO 7 – The Trial of the Chicago 7

(In lingua Originale Sottotitolato)