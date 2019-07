Cinema sotto le stelle al Daturi – “Blue my mind – Il segreto dei miei anni”

Cinema sotto le stelle al Daturi 2019 – 16esima edizione

Il cinema all’aperto, a cura di Arci e Cinemaniaci in collaborazione con il Comune di Piacenza, si svolgerà da lunedì 1 luglio a martedì 3 settembre 2019. In cartellone 57 film in 56 serate nella parte centrale dell’estate. Gli spettacoli si terranno come di consueto da lunedì a sabato, salvo eccezioni; alle ore 21.45 fino al 14 luglio, alle ore 21.30 dal 15 luglio in poi.

GIOVEDÌ 29 AGOSTO

BLUE MY MIND – IL SEGRETO DEI MIEI ANNI

PRIMA VISIONE

INGRESSO RIDOTTO 5 EURO PER TUTTI

INTRODUZIONE A CURA DI UNO PSICOANALISTA DELLA SPI

di Lisa Brühlmann, 1h 37’, SVI 2017, VM 14

Opera prima che riflette in maniera sorprendente e originalissima sull’adolescenza, periodo di forti cambiamenti e scoperte, periodo di assoluta insicurezza. Mia, la protagonista, sembra una quindicenne come tante; ma se si comporta sregolatamente, lo fa per dimenticare cosa sta diventando, o meglio, chi è veramente.