Cinema sotto le stelle al Daturi – Bohemian Rhapsody

Cinema sotto le stelle al Daturi 2019 – 16esima edizione

Il cinema all’aperto, a cura di Arci e Cinemaniaci in collaborazione con il Comune di Piacenza, si svolgerà da lunedì 1 luglio a martedì 3 settembre 2019. In cartellone 57 film in 56 serate nella parte centrale dell’estate. Gli spettacoli si terranno come di consueto da lunedì a sabato, salvo eccezioni; alle ore 21.45 fino al 14 luglio, alle ore 21.30 dal 15 luglio in poi.

SABATO 3 AGOSTO

BOHEMIAN RHAPSODY – VERSIONE DOPPIATA IN ITALIANO

di Bryan Singer con Rami Malek, Lucy Boynton, 2h 14’, USA-GBR 2018

I Queen e il loro frontman Freddie Mercury: la loro unicità di stile, la scalata sulle vette della musica mondiale fino all’iconico concerto Live Aid 1985, una delle più grandi performance della storia. Il film ha ottenuto 5 candidature e vinto 4 Premi Oscar, tra i quali quello per il Miglior Attore al protagonista Rami Malek.