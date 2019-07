Cinema sotto le stelle al Daturi – Che fare quando il mondo è in fiamme?

Cinema sotto le stelle al Daturi 2019 – 16esima edizione

Il cinema all’aperto, a cura di Arci e Cinemaniaci in collaborazione con il Comune di Piacenza, si svolgerà da lunedì 1 luglio a martedì 3 settembre 2019. In cartellone 57 film in 56 serate nella parte centrale dell’estate. Gli spettacoli si terranno come di consueto da lunedì a sabato, salvo eccezioni; alle ore 21.45 fino al 14 luglio, alle ore 21.30 dal 15 luglio in poi.

LUNEDÌ 19 AGOSTO

CHE FARE QUANDO IL MONDO È IN FIAMME?

PRIMA VISIONE

IN LINGUA ORIGINALE CON SOTTOTITOLI

INGRESSO RIDOTTO 5 EURO PER TUTTI

di Roberto Minervini, 1h 49’, ITA-FRA-USA 2018,

Documentario di denuncia che affronta il tema della discriminazione razziale nel sud degli Stati Uniti. Partendo dall’analisi della vita quotidiana di una comunità afroamericana di Baton Rouge, scossa da una serie di omicidi nell’estate del 2016, il regista si ricollega alla protesta delle New Black Panthers contro la brutalità della polizia.