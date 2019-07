Cinema sotto le stelle al Daturi – Cafarnao

Cinema sotto le stelle al Daturi 2019 – 16esima edizione

Il cinema all’aperto, a cura di Arci e Cinemaniaci in collaborazione con il Comune di Piacenza, si svolgerà da lunedì 1 luglio a martedì 3 settembre 2019. In cartellone 57 film in 56 serate nella parte centrale dell’estate. Gli spettacoli si terranno come di consueto da lunedì a sabato, salvo eccezioni; alle ore 21.45 fino al 14 luglio, alle ore 21.30 dal 15 luglio in poi.

SABATO 17 AGOSTO

CAFARNAO

di Nadine Labaki, 2h, LIB 2018

Una candidatura agli Oscar, un Golden Globe e una premiazione a Cannes per il terzo film della regista libanese Nadine Labaki. Zain, ragazzino dodicenne della periferia di Beirut, fa causa ai genitori per averlo messo al mondo, o meglio, per averlo costretto a vivere nel suo mondo, un mondo di privazioni, degrado e disperazione; un mondo dove per i bambini non esiste istruzione, ma solo lavoro.