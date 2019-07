Cinema sotto le stelle al Daturi – Il campione

Cinema sotto le stelle al Daturi 2019 – 16esima edizione

Il cinema all’aperto, a cura di Arci e Cinemaniaci in collaborazione con il Comune di Piacenza, si svolgerà da lunedì 1 luglio a martedì 3 settembre 2019. In cartellone 57 film in 56 serate nella parte centrale dell’estate. Gli spettacoli si terranno come di consueto da lunedì a sabato, salvo eccezioni; alle ore 21.45 fino al 14 luglio, alle ore 21.30 dal 15 luglio in poi.

MERCOLEDÌ 31 LUGLIO

IL CAMPIONE

di Leonardo d’Agostini con Stefano Accorsi, 1h 45’, ITA 2019

Christian è una promessa del calcio già legato da un contratto milionario alla Roma ma è una testa calda che mette a rischio la carriera. Valerio è un professore squattrinato con il compito di aiutarlo a sostenere l’esame di maturità al ragazzo un po’ di disciplina: un ragazzo, un mentore, un percorso dove due mondi si confrontano, durante il quale entrambi perdono e guadagnano qualcosa.