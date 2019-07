Cinema sotto le stelle al Daturi – “Il clan dei ricciai”

Cinema sotto le stelle al Daturi 2019 – 16esima edizione

Il cinema all’aperto, a cura di Arci e Cinemaniaci in collaborazione con il Comune di Piacenza, si svolgerà da lunedì 1 luglio a martedì 3 settembre 2019. In cartellone 57 film in 56 serate nella parte centrale dell’estate. Gli spettacoli si terranno come di consueto da lunedì a sabato, salvo eccezioni; alle ore 21.45 fino al 14 luglio, alle ore 21.30 dal 15 luglio in poi.

LUNEDÌ 2 SETTEMBRE

IL CLAN DEI RICCIAI

PRIMA VISIONE

INGRESSO GRATUITO

di Pietro Mereu, 1h 10’, ITA 2018

Documentario girato interamente a Cagliari incentrato sulla storia di redenzione di un gruppo di ex detenuti. Usciti dal carcere, Andrea, Massimo, Simone e Bruno sono riusciti a reinserirsi nella società grazie a Gesuino, il quale li ha iniziati ad uno dei più antichi mestieri sardi: la pesca dei ricci. In collaborazione con UCCA – Rassegna “L’Italia che non si vede” e con ASP Città di Piacenza, Coop Selios e con la rete dei servizi per le persone con disabilità del territorio piacentino.