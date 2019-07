Cinema sotto le stelle al Daturi – Cold War

Cinema sotto le stelle al Daturi 2019 – 16esima edizione

Il cinema all’aperto, a cura di Arci e Cinemaniaci in collaborazione con il Comune di Piacenza, si svolgerà da lunedì 1 luglio a martedì 3 settembre 2019. In cartellone 57 film in 56 serate nella parte centrale dell’estate. Gli spettacoli si terranno come di consueto da lunedì a sabato, salvo eccezioni; alle ore 21.45 fino al 14 luglio, alle ore 21.30 dal 15 luglio in poi.

GIOVEDÌ 8 AGOSTO

COLD WAR

di Pawel Pawlikowski, 1h 28’, POL-FRA 2018

Gli orrori di un mondo diviso non sembrano fermare l’amore tra Wiktor e Zula, due artisti che nella Polonia del secondo dopoguerra devono fare i conti con le ingerenze sovietiche e i confini invalicabili della Guerra Fredda. Il film li segue in un bianco e nero raffinatissimo nelle capitali di un’Europa in ricostruzione, da Berlino a Parigi alla Iugoslavia.