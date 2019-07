Cinema sotto le stelle al Daturi – “Il corriere – The mule”

Cinema sotto le stelle al Daturi 2019 – 16esima edizione

Il cinema all’aperto, a cura di Arci e Cinemaniaci in collaborazione con il Comune di Piacenza, si svolgerà da lunedì 1 luglio a martedì 3 settembre 2019. In cartellone 57 film in 56 serate nella parte centrale dell’estate. Gli spettacoli si terranno come di consueto da lunedì a sabato, salvo eccezioni; alle ore 21.45 fino al 14 luglio, alle ore 21.30 dal 15 luglio in poi.

MARTEDÌ 3 SETTEMBRE

IL CORRIERE – THE MULE

di Clint Eastwood con Clint Eastwood, Bradley Cooper, 1h 56’, USA 2018

Vero e proprio testamento (insieme a Gran Torino) del grande attore e regista americano. Earl Stone, floricoltore, ha rinunciato alla famiglia per essere il migliore nel proprio lavoro. A causa della crisi si vede costretto a vendere casa e azienda e si rende conto di non avere nient’altro all’infuori del proprio furgone; accetta allora la proposta di un individuo conosciuto al ricevimento di sua figlia e diventa corriere per il Cartello di Sinaloa.