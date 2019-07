Cinema sotto le stelle al Daturi – Dilili a Parigi

Cinema sotto le stelle al Daturi 2019 – 16esima edizione

Il cinema all’aperto, a cura di Arci e Cinemaniaci in collaborazione con il Comune di Piacenza, si svolgerà da lunedì 1 luglio a martedì 3 settembre 2019. In cartellone 57 film in 56 serate nella parte centrale dell’estate. Gli spettacoli si terranno come di consueto da lunedì a sabato, salvo eccezioni; alle ore 21.45 fino al 14 luglio, alle ore 21.30 dal 15 luglio in poi.

MARTEDÌ 23 LUGLIO

DILILI A PARIGI

ANIMAZIONE

di Michel Ocelot, 1h 35’, FRA 2018

Nella Parigi della Belle Epoque, in compagnia del giovane ragazzo delle consegne, la piccola Dilili indaga sulla misteriosa scomparsa di alcune bambine. Lungo la strada, incontra uomini e donne straordinarie che le forniscono indizi preziosi, mentre scopre che sotto terra vive una strana tipologia di cattivi.