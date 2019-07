Cinema sotto le stelle al Daturi – Dolor y Gloria

Cinema sotto le stelle al Daturi 2019 – 16esima edizione

Il cinema all’aperto, a cura di Arci e Cinemaniaci in collaborazione con il Comune di Piacenza, si svolgerà da lunedì 1 luglio a martedì 3 settembre 2019. In cartellone 57 film in 56 serate nella parte centrale dell’estate. Gli spettacoli si terranno come di consueto da lunedì a sabato, salvo eccezioni; alle ore 21.45 fino al 14 luglio, alle ore 21.30 dal 15 luglio in poi.

MARTEDÌ 20 AGOSTO

DOLOR Y GLORIA

di Pedro Almodóvar con Antonio Banderas, Penelope Cruz, 1h 53’, SPA 2019

Almodóvar, attraverso il protagonista, il regista in crisi Salvador Mallo, suo alter ego, si apre al pubblico, racconta il proprio malessere, la difficoltà e la bellezza del mestiere di regista, ripercorre gli eventi determinanti della sua infanzia e del suo trascorso giovanile. Premio per la Migliore Interpretazione Maschile a Antonio Banderas a Cannes 2019.