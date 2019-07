Cinema sotto le stelle al Daturi – “Double vies – Il gioco delle coppie”

Cinema sotto le stelle al Daturi 2019 – 16esima edizione

Il cinema all’aperto, a cura di Arci e Cinemaniaci in collaborazione con il Comune di Piacenza, si svolgerà da lunedì 1 luglio a martedì 3 settembre 2019. In cartellone 57 film in 56 serate nella parte centrale dell’estate. Gli spettacoli si terranno come di consueto da lunedì a sabato, salvo eccezioni; alle ore 21.45 fino al 14 luglio, alle ore 21.30 dal 15 luglio in poi.

GIOVEDÌ 15 AGOSTO

DOUBLES VIES – IL GIOCO DELLE COPPIE

di Olivier Assayas, 1h 48’, FRA 2018

Alan è un editore che ama sua moglie Selena ma la tradisce con la sua assistente che pubblica l’ultimo libro di Leonard nonostante non lo possa sopportare. Leonard è uno scrittore che ama sua moglie ma la tradisce con Selena. In un mondo avanzato e virtuale conversano, mangiano, bevono e fanno l’amore. Titolo originale francese Doubles vies e titolo internazionale Non Fiction più complessi e meno ammiccanti dell’italiano Il gioco delle coppie.