Cinema sotto le stelle al Daturi – “Euforia”

Cinema sotto le stelle al Daturi 2019 – 16esima edizione

Il cinema all’aperto, a cura di Arci e Cinemaniaci in collaborazione con il Comune di Piacenza, si svolgerà da lunedì 1 luglio a martedì 3 settembre 2019. In cartellone 57 film in 56 serate nella parte centrale dell’estate. Gli spettacoli si terranno come di consueto da lunedì a sabato, salvo eccezioni; alle ore 21.45 fino al 14 luglio, alle ore 21.30 dal 15 luglio in poi.

VENERDÌ 23 AGOSTO

EUFORIA

di Valeria Golino con Riccardo Scamarcio e Valerio Mastandrea, 1h 55’, ITA 2018

7 candidature ai David di Donatello per una brillante commedia sul tema della malattia. Matteo ed Ettore sono due fratelli (agli antipodi) che non si vedono da tempo. La scoperta della malattia di Ettore spinge Matteo a riavvicinarsi al fratello, all’inizio inconsapevole del suo stato, per assisterlo e passare del tempo con lui. In questa straordinaria situazione i due finiranno per scoprirsi a vicenda.