Cinema sotto le stelle al Daturi – Green Book

Cinema sotto le stelle al Daturi 2019 – 16esima edizione

Il cinema all’aperto, a cura di Arci e Cinemaniaci in collaborazione con il Comune di Piacenza, si svolgerà da lunedì 1 luglio a martedì 3 settembre 2019. In cartellone 57 film in 56 serate nella parte centrale dell’estate. Gli spettacoli si terranno come di consueto da lunedì a sabato, salvo eccezioni; alle ore 21.45 fino al 14 luglio, alle ore 21.30 dal 15 luglio in poi.

SABATO 10 AGOSTO

GREEN BOOK

di Peter Farrelly con Viggo Mortensen, Mahershala Ali, 2h 10’, USA 2018

Ispirato alla storia vera di Don Shirley, virtuoso ed elegante musicista di colore, e del suo autista temporaneo, Frank Villalonga, italoamericano cresciuto nel Bronx, nel loro viaggio attraverso il pregiudizio razziale e le reciproche differenze. Attraverso divertenti imprevisti, i due imparano a conoscersi e ad instaurare un’amicizia. Pluripremiato, 5 candidature e 3 Premi Oscar vinti, 3 Golden Globes e un premio BAFTA.