Cinema Sotto le Stelle al Daturi – “Isis, tomorrow. The lost souls of Mosul”

Torna la rassegna cinematografica all’Arena Daturi di Piacenza organizzata dall’associazione Cinemaniaci: Gli spettacoli si terranno come di consueto da lunedì a sabato, salvo eccezioni; alle ore 21.45 fino al 14 luglio, alle ore 21.30 dal 15 luglio in poi.

VENERDÌ 12 LUGLIO

ISIS, TOMORROW

PRIMA VISIONE

INGRESSO RIDOTTO 5 EURO PER TUTTI

di Francesca Mannocchi e Alessio Romenzi, 1h 20’, ITA 2018

Il documentario “Isis Tomorrow”, della giornalista freelancer Francesca Mannochi, si sofferma sulle «anime perdute di Mosul», cioè sui figli e le vedove dei combattenti del Califfato. E in particolare sui bambini, facili da indottrinare all’ideologia di Daesh, che ora vivono confinati in campi profughi, avvolti in una spirale di odio, e costituiscono una polveriera pronta ad esplodere nuovamente.