Cinema sotto le stelle al Daturi – “Juliet, naked – Tutta un’altra musica”

Cinema sotto le stelle al Daturi 2019 – 16esima edizione

Il cinema all’aperto, a cura di Arci e Cinemaniaci in collaborazione con il Comune di Piacenza, si svolgerà da lunedì 1 luglio a martedì 3 settembre 2019. In cartellone 57 film in 56 serate nella parte centrale dell’estate. Gli spettacoli si terranno come di consueto da lunedì a sabato, salvo eccezioni; alle ore 21.45 fino al 14 luglio, alle ore 21.30 dal 15 luglio in poi.

LUNEDÌ 5 AGOSTO

JULIET, NAKED – TUTTA UN’ALTRA MUSICA

di Jesse Peretz con R. Byrne, E. Hawke, C. O’Dowd, 1h 45’, USA-GRB 2018

Imprevedibile e accattivante, questa originale commedia romantica tratta dall’omonimo libro di Nick Hornby, regala emozioni contrastanti. Annie è in una relazione infelice con Duncan, professore del liceo ossessionato da un musicista sconosciuto, Tucker Crowe, per cui ha creato anche un fan club. Ma quando i due ricevono il nuovo album di Crowe, “Juliet, Naked”, e Annie scrive una recensione negativa sul blog di Duncan, l’artista decide di rispondere, rivelando una situazione tutt’altro che semplice.