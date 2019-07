Cinema sotto le stelle al Daturi – “La donna elettrica”

Cinema sotto le stelle al Daturi 2019 – 16esima edizione

Il cinema all’aperto, a cura di Arci e Cinemaniaci in collaborazione con il Comune di Piacenza, si svolgerà da lunedì 1 luglio a martedì 3 settembre 2019. In cartellone 57 film in 56 serate nella parte centrale dell’estate. Gli spettacoli si terranno come di consueto da lunedì a sabato, salvo eccezioni; alle ore 21.45 fino al 14 luglio, alle ore 21.30 dal 15 luglio in poi.

MERCOLEDÌ 28 AGOSTO

LA DONNA ELETTRICA

di Benedikt Erlingsson, 1h 41’, ISL-FRA-UCR 2018

Halla è un’ecologista islandese che si divide tra una normale vita borghese e atti di ecoterrorismo contro le multinazionali che minacciano di distruggere la sua isola. La vediamo correre attraverso la vergine natura islandese e abbattere droni con l’arco; ma la vita di questo “moderno Robin Hood ecologista” verrà scossa da un arrivo inatteso.