Cinema sotto le stelle al Daturi – “La Favorita”

Torna la rassegna cinematografica all’Arena Daturi di Piacenza organizzata dall’associazione Cinemaniaci: Gli spettacoli si terranno come di consueto da lunedì a sabato, salvo eccezioni; alle ore 21.45 fino al 14 luglio, alle ore 21.30 dal 15 luglio in poi.

SABATO 13 LUGLIO

LA FAVORITA

di Yorgos Lanthimos con Olivia Colman, Emma Stone, Rachel Weisz, 2h, IRE-UK-USA 2018

Nella Gran Bretagna del XVII secolo, la regina Anna la duchessa di Marlborough, sua favorita, e la giovane Abigail, cugina della duchessa caduta in disgrazia e priva di risorse economiche, intrecciano un balletto di seduzione, odio, amore, e gelosia per mantenere (o conquistare) le proprie posizioni di potere. Gran premio della Giuria a Venezia nel 2018, Coppa Volpi, Golden Globe e Oscar per la protagonista Olivia Colman.