Cinema sotto le stelle al Daturi: “Mi sono divertito comunque” – “Il colpevole”

Torna la rassegna cinematografica all’Arena Daturi di Piacenza organizzata dall’associazione Cinemaniaci: Gli spettacoli si terranno come di consueto da lunedì a sabato, salvo eccezioni; alle ore 21.45 fino al 14 luglio, alle ore 21.30 dal 15 luglio in poi.

LUNEDÌ 15 LUGLIO

Ore 21.30

MI SONO DIVERTITO COMUNQUE

PRESENTE IL REGISTA

Cortometraggio di Stefano Sampaolo con Sergio Tagliaferri, 15 min, Produzione TerraTrema Film.

Sergio Tagliaferri nasce a Piacenza l’8 dicembre 1936. Frequenta l’Istituto Gazzola negli anni 60 mentre lavora come decoratore nei palazzi più belli della città e provincia. Vince numerosi premi locali negli anni 60 e 70. Nella sua vita non ha mai smesso di esplorare tecniche e linguaggi della pittura informale e figurativa.

A seguire alle ore 22.00

IL COLPEVOLE – THE GUILTY

di Gustav Möller con Jakob Cedergren, 1h 25’, DAN 2018

Asger Holm, agente di polizia confinato a rispondere al numero d’emergenza, si trova in uno stato di grande insofferenza e agitazione in attesa di un processo che deciderà della sua carriera. Quando riceve la telefonata disperata di una donna che dice di essere stata rapita, decide di fare il possibile per aiutarla. Messo in scena in tempo reale tra due stanze e un corridoio. Premio del pubblico al Sundance Film Festival.