Cinema sotto le stelle al Daturi – Momenti di trascurabile felicità

Cinema sotto le stelle al Daturi 2019 – 16esima edizione

Il cinema all’aperto, a cura di Arci e Cinemaniaci in collaborazione con il Comune di Piacenza, si svolgerà da lunedì 1 luglio a martedì 3 settembre 2019. In cartellone 57 film in 56 serate nella parte centrale dell’estate. Gli spettacoli si terranno come di consueto da lunedì a sabato, salvo eccezioni; alle ore 21.45 fino al 14 luglio, alle ore 21.30 dal 15 luglio in poi.

GIOVEDÌ 25 LUGLIO

MOMENTI DI TRASCURABILE FELICITÀ

di Daniele Luchetti con Pif, Thony, R. Carpentieri, 1h 33’, ITA 2019

Che cosa fare in 92 minuti di vita rimasti? Risolvere tutte le questioni in sospeso. È questo ciò che tenterà di fare Paolo Federici, vittima di un incidente stradale, a cui è permesso di tornare sulla terra solamente per un’ora e mezza per accontentarsi e riconoscere il valore di molti, piccoli “momenti di trascurabile felicità”.