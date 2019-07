Cinema sotto le stelle al Daturi – Non ci resta che vincere

Cinema sotto le stelle al Daturi 2019 – 16esima edizione

Il cinema all’aperto, a cura di Arci e Cinemaniaci in collaborazione con il Comune di Piacenza, si svolgerà da lunedì 1 luglio a martedì 3 settembre 2019. In cartellone 57 film in 56 serate nella parte centrale dell’estate. Gli spettacoli si terranno come di consueto da lunedì a sabato, salvo eccezioni; alle ore 21.45 fino al 14 luglio, alle ore 21.30 dal 15 luglio in poi.

MERCOLEDÌ 21 AGOSTO

NON CI RESTA CHE VINCERE

INGRESSO GRATUITO

di Javier Fesser, 2h, SPA-MEX 2018

Marco, allenatore di una squadra professionistica di pallacanestro, viene arrestato per guida in stato di ebbrezza e quindi “condannato” ad allenare una squadra composta da persone con disabilità intellettiva. Ma quello che inizialmente si prospettava come uno spiacevole compito, si rivelerà in seguito una grande lezione di umanità.

In collaborazione con ASP Città di Piacenza, Coop Selios e con la rete dei servizi per le persone con disabilità del territorio piacentino.