Cinema sotto le stelle al Daturi – Old man & the gun

Cinema sotto le stelle al Daturi 2019 – 16esima edizione

Il cinema all’aperto, a cura di Arci e Cinemaniaci in collaborazione con il Comune di Piacenza, si svolgerà da lunedì 1 luglio a martedì 3 settembre 2019. In cartellone 57 film in 56 serate nella parte centrale dell’estate. Gli spettacoli si terranno come di consueto da lunedì a sabato, salvo eccezioni; alle ore 21.45 fino al 14 luglio, alle ore 21.30 dal 15 luglio in poi.

GIOVEDÌ 1 AGOSTO

OLD MAN & THE GUN

di David Lowery con R. Redford, C. Affleck, D. Glover, 1h 33’, US 2018

Il famoso criminale “gentiluomo” Forrest Tucker, interpretato da Robert Redford alla sua ultima apparizione sul grande schermo, evade per la sedicesima volta di prigione, ma questa volta è diverso. L’incontro con una donna, Jewel, lo porterà a cercare una vita normale. La polizia, però, non è dello stesso avviso.