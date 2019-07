Cinema sotto le stelle al Daturi – Il primo re

Cinema sotto le stelle al Daturi 2019 – 16esima edizione

Il cinema all’aperto, a cura di Arci e Cinemaniaci in collaborazione con il Comune di Piacenza, si svolgerà da lunedì 1 luglio a martedì 3 settembre 2019. In cartellone 57 film in 56 serate nella parte centrale dell’estate. Gli spettacoli si terranno come di consueto da lunedì a sabato, salvo eccezioni; alle ore 21.45 fino al 14 luglio, alle ore 21.30 dal 15 luglio in poi.

VENERDÌ 2 AGOSTO

IL PRIMO RE

di Matteo Rovere con Alessandro Borghi, 2h 7’, ITA 2019

Romolo e Remo si trovano senza più terre e popolo e vengono fatti prigionieri: i due riescono a scatenare una rivolta e fuggire reclutando altri compagni. È solo l’inizio del viaggio che porterà uno dei fratelli a sfidare il volere degli Dei. 2 milioni di euro al Box Office per questa originale reinterpretazione del mito di Romolo e Remo.