Cinema sotto le stelle al Daturi – “Il professore e il pazzo”

Cinema sotto le stelle al Daturi 2019 – 16esima edizione

Il cinema all’aperto, a cura di Arci e Cinemaniaci in collaborazione con il Comune di Piacenza, si svolgerà da lunedì 1 luglio a martedì 3 settembre 2019. In cartellone 57 film in 56 serate nella parte centrale dell’estate. Gli spettacoli si terranno come di consueto da lunedì a sabato, salvo eccezioni; alle ore 21.45 fino al 14 luglio, alle ore 21.30 dal 15 luglio in poi.

VENERDÌ 30 AGOSTO

IL PROFESSORE E IL PAZZO

di Farhad Safinia con Mel Gibson, Sean Penn, 2h 4’, IRL 2019

La nascita dell’Oxford English Dictionary a cura dello studioso James Murray e di un aiutante molto speciale. L’uno era scozzese, l’altro americano. Il “professore”, James Murray, non aveva una laurea, era figlio di un sarto e autodidatta. Il “pazzo” era un uomo di cultura, medico chirurgo, traumatizzato dagli orrori della guerra e dal più accanito dei nemici, il proprio senso di colpa.