Cinema sotto le stelle al Daturi – “Rocket man”

Cinema sotto le stelle al Daturi 2019 – 16esima edizione

Il cinema all’aperto, a cura di Arci e Cinemaniaci in collaborazione con il Comune di Piacenza, si svolgerà da lunedì 1 luglio a martedì 3 settembre 2019. In cartellone 57 film in 56 serate nella parte centrale dell’estate. Gli spettacoli si terranno come di consueto da lunedì a sabato, salvo eccezioni; alle ore 21.45 fino al 14 luglio, alle ore 21.30 dal 15 luglio in poi.

SABATO 31 AGOSTO

ROCKETMAN

di Lee Hall e diretto da Dexter Fletcher con T. Egerton, R. Madden, 2h 1’, GBR-USA 2019

Fin da bambino, Reginald “Reggie” Dwight riesce a suonare il piano perfettamente. Sfrutterà questo talento, fino a diventare conosciuto dal gran pubblico come Elton John. Ma chi è veramente questa star della musica mondiale? Tra alcool, sesso, droga e successo si apre un viaggio nella vita personale di una delle icone pop più influenti del nostro tempo.