Cinema sotto le stelle al Daturi – Gloria Bell

Cinema sotto le stelle al Daturi 2019 – 16esima edizione

Il cinema all’aperto, a cura di Arci e Cinemaniaci in collaborazione con il Comune di Piacenza, si svolgerà da lunedì 1 luglio a martedì 3 settembre 2019. In cartellone 57 film in 56 serate nella parte centrale dell’estate. Gli spettacoli si terranno come di consueto da lunedì a sabato, salvo eccezioni; alle ore 21.45 fino al 14 luglio, alle ore 21.30 dal 15 luglio in poi.

MERCOLEDÌ 14 AGOSTO

GLORIA BELL

di Sebastian Lelio con Julianne Moore, John Turturro, 1h 42’, USA-CIL 2018

Gloria è una donna divorziata con figli, nipoti, un ex marito, un nuovo amante, qualche amica, una nuova faticosa relazione: grazie a una come sempre meravigliosa Julianne Moore “Gloria Bell” racconta una storia semplice in maniera efficace, con alcune sequenze memorabili, e una stupenda colonna sonora.