Cinema sotto le stelle al Daturi – Roma

Cinema sotto le stelle al Daturi 2019 – 16esima edizione

Il cinema all’aperto, a cura di Arci e Cinemaniaci in collaborazione con il Comune di Piacenza, si svolgerà da lunedì 1 luglio a martedì 3 settembre 2019. In cartellone 57 film in 56 serate nella parte centrale dell’estate. Gli spettacoli si terranno come di consueto da lunedì a sabato, salvo eccezioni; alle ore 21.45 fino al 14 luglio, alle ore 21.30 dal 15 luglio in poi.

MARTEDÌ 13 AGOSTO

ROMA

di Alfonso Cuarón, 2h 15’, MEX 2018

Il film racconta la storia di Cleo, domestica tuttofare di una famiglia benestante di origine spagnola residente a Roma, quartiere medioborghese di Città del Messico. Nel ripercorrere la propria infanzia, Cuarón ci parla della situazione precaria del Messico degli anni ‘70 in cui coesistono la ricchezza dei padroni con la condizione di schiavitù dei nullatenenti. Leone d’Oro a Venezia, 3 premi Oscar e 2 Golden Globes.