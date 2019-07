Cinema sotto le stelle al Daturi – Sofia

Torna la rassegna cinematografica all’Arena Daturi di Piacenza organizzata dall’associazione Cinemaniaci: Gli spettacoli si terranno come di consueto da lunedì a sabato, salvo eccezioni; alle ore 21.45 fino al 14 luglio, alle ore 21.30 dal 15 luglio in poi.

LUNEDÌ 22 LUGLIO

SOFIA

PRIMA VISIONE

di Meryem Benm’Barek, 1h 25’, FRA-QAT-BEL 2018

A Casablanca, la ricca e giovane Sofia partorisce una bambina in un paese con leggi severissime sul sesso al di fuori del matrimonio. Non potendo nascondere la cosa ai familiari, Sofia si fa aiutare per rintracciare il padre della bambina, e intavolare una trattativa per un matrimonio riparatore. Film dalla distribuzione indipendente, premiato per la miglior sceneggiatura a Cannes 2018. Opera prima della regista marocchina.